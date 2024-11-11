У російському Саратові "приліт", роботу аеропорту обмежили

У російському місті Саратов можливий "приліт". В місцевому аеропорту були введені тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків.﻿ Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Щось прилетіло в Саратові" , - написав Коваленко.

Тим часом російські ЗМІ стверджують про тимчасові обмеження на приймання і відправлення літаків в міжнародному аеропорту Гагарін, який розташований у місті.

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін, своєю чергою, заявив про загрозу атаки дронів.

Вибухи в Росії

У ніч на 10 листопада в російському місті Брянськ лунали вибухи. Місце ЗМІ повідомляли про роботу протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок вибухів у місті почалася пожежа.

У соціальних мережах також з’явилася інформація про можливе влучання в одну з військових частин - 1060-й центр матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії.

Російське Міністерство оборони оголосило, що вночі знищили понад 23 дрони над кількома областями, включаючи Брянську, Ростовську, Бєлгородську та Курську.

Зокрема у той самий день росіяни жалілись пізніше й на атаку дронів на Москву. У мережі публікували кадри з прольотами дронів, а російські офіційні особи стверджували про нібито збиття безпілотників.