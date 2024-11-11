У Китаю впали фондові ринки: які причини

Китайські фондові ринки впали в понеділок, 11 листопада, після того, як оголошений пакет фіскальних стимулів від уряду замість підтримки економіки викликав занепокоєння інвесторів.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Індекс Hang Seng у Гонконзі знизився на 2,1%, як і материковий індекс CSI 300. Ціни на нафту марки Brent також знизилися на 0,4% до 73,50 дол за барель через невизначеність щодо попиту з боку Китаю.

На минулому тижні китайські акції зросли на очікуваннях додаткових деталей фіскального плану Пекіна, але розчарування викликала відсутність заходів, спрямованих на стимулювання споживання, зауважують аналітики.

Трейдери в Гонконзі почали розпродаж китайських акцій, демонструючи скепсис щодо результативності нового пакету. Вартість шестимісячних опціонів на індекс Hang Seng China Enterprises знизилася на 8,5%.

Міністр фінансів Лан Фоань повідомив про вивчення додаткових заходів для рекапіталізації банків і стимулювання споживання, проте конкретних кроків поки що не озвучено.

Курс юаня також знизився до річного мінімуму — 7,18 юанів за долар. Це відображає зростаючий тиск на національну валюту через відтік інвестицій і ринкові очікування щодо можливої торгівельної напруги зі США.

Нагадаємо, Китай представив борговий пакет на 10 трлн юанів (1,40 трлн дол), щоб полегшити фінансові труднощі місцевих органів влади та стабілізувати слабке економічне зростання.

У жовтні китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку США та Європейського Союзу.