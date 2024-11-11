Санду відреагувала на падіння російських безпілотників у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інциденти з російськими дронами, які нещодавно впали на території країни. Заяву Санду наводить Moldpres, повідомляє Європейська правда.

За словами президентки, виявлені дрони не становлять небезпеки для мешканців, однак необхідно зберігати пильність.

Вона наголосила на необхідності "придбати необхідні технології, щоб захистити всю країну і зробити так, щоб усі громадяни почувалися в безпеці".

"Поки що ці речі не становлять небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт війни біля кордонів і проліт безпілотників над нашим повітряним простором – привід для занепокоєння", – підкреслила Санду.

Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.