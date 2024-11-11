Перемога Трампа б'є по галузі чистої енергетики США - FT

Перемога Дональда Трампа на виборах у США завдала удару по галузі відновлюваної енергетики, змусивши щонайменше півдюжини девелоперів призупинити проєкти, а інвесторів - продати акції. ﻿Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Новообраний президент пообіцяв збільшити видобуток нафти і газу в країні і покінчити з кліматичною політикою президента Джо Байдена під час передвиборчої кампанії, в тому числі скасувати Закон про зниження інфляції, найсильніший захід, який США вжили для стимулювання відновлюваної енергетики.

Канадський виробник сонячних батарей Heliene призупиняє реалізацію свого плану з виробництва сонячних батарей в США вартістю 150 млн дол, поки не отримає більше політичної ясності від нової адміністрації Трампа.

Стартап Princeton NuEnergy, що займається переробкою акумуляторів, переглядає графік будівництва заводу вартістю 300 млн дол у 2028 році.

Обрання Трампа та ймовірність формування Конгресу під контролем республіканців призвели до падіння акцій відновлюваних джерел енергії, оскільки інвестори побоюються уповільнення темпів декарбонізації країни під керівництвом уряду республіканської трійки.

Індекс iShares Global Clean Energy ETF, який відстежує компанії з відновлюваної енергетики, впав на 7% після перемоги Трампа, а акції First Solar і датської Vestas знизилися приблизно на 10%. Виробник паливних елементів Plug Power і постачальник послуг сонячної енергетики для житлових будинків Sunnova впали більш ніж на чверть.

Зазначається, що використання відновлюваних джерел енергії може впасти на 30%, якщо податкові пільги будуть поступово скасовані, а також будуть введені нові тарифи на обладнання та обмеження на видачу дозволів.