Міністр оборони Британії бачить позитив для України у розмові Трампа та Путіна

Британський міністр оборони Джон Гілі вважає, що в разі, якщо повідомлення про телефонну розмову Владіміра Путіна та обраного президента США Дональда Трампа є правдою, це є позитивним сигналом для України. Його слова цитує Sky News, повідомляє Європейська правда.

На думку Гілі, розмова Трампа й Путіна – це "дуже хороший перший крок і рання ознака" того, що нова адміністрація президента США буде підтримувати Україну.

Він висловив сподівання, що обраний американський президент визнає: така підтримка є в інтересах Америки.

"Якщо такі країни, як Росія, можуть перекроювати міжнародні кордони силою, це є сигналом, який підриває безпеку всіх націй" , – додав британський міністр.

За даними The Washington Post, під час розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

У Кремлі заперечують, що розмова Путіна й Трампа мала місце.

Водночас напередодні речник Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що РФ побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.