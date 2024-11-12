Путін хоче відвоювати Курщину до інавгурації Трампа – The Telegraph

Правитель Кремля Володимир Путін розгорнув 50 тисяч російських і північнокорейських військових у спробі відвоювати Курськ в України до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні.﻿ Про це пише The Telegraph, повідомляє Українська правда.

Союзники по ﻿НАТО вважають, що Путін сподівається повернути території, втрачені Україною, до інавгурації Трампа 20 січня.

Оцінка британської військової розвідки, з якою ознайомилося видання The Telegraph, демонструє, що Росія, ймовірно, збільшить кількість атак безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові місця запуску поблизу кордону.

Близько 12 000 північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть задіяні в бойових діях у Курській області, відповідно до російсько-північнокорейського договору про взаємну військову допомогу, укладеного в цьому році.

Українські аналітики вважають, що Кремль також може прагнути використати свій найбільший контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися в північно-східну Сумську область України.

Наразі, йдеться в публікації, Росія вже повернула собі приблизно половину території, яку Сили оборони утримували в ході операції в Курській області РФ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що "десятки тисяч ворожих солдатів з найкращих російських ударних підрозділів" атакують українські позиції.

Західні дипломати занепокоєні тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб посилити позиції Росії на будь-яких мирних переговорах.

The Telegraph зазначає, що у жовтні російські війська захопили більше української території, ніж у будь-який інший місяць із середини 2022 року.

Бойові дії на східному Донбасі зараз зосереджені на південній ділянці лінії фронту.