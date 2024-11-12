Трамп обговорив з представником прем'єра Ізраїлю завершення війни на Близькому Сході

Довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Рон Дермер зустрівся із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Метою переговорів було ознайомити останнього про плани Ізраїлю щодо дій у Секторі Газа, Лівані та Ірані на найближчі два місяці. ﻿Про це повідомляє Axios, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, - це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня, а які - можуть почекати" , - розповіло джерело видання.

Співрозмовники агентства повідомили, що на зустрічі також обговорювалися питання припинення вогню, план розвитку Гази після завершення війни, а також перспективи нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Як повідомило джерело Axios, Дермер також мав зустріч з колишнім радником Трампа Джаредом Кушнером.

Американські чиновники зазначили, що Нетаньягу завчасно поінформував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про заплановану зустріч Дермера з Трампом.

Голова ізраїльського уряду раніше зазначив, що за п’ять днів після виборів у США вже тричі спілкувався з Трампом. На його думку, між ними є взаєморозуміння щодо "великих можливостей для Ізраїлю", особливо у питаннях мирних ініціатив та їхнього розширення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп планує посилити тиск на Іран, розробляючи стратегію, яка включає значне розширення санкцій та обмеження на експорт іранської нафти.