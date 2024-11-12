Третина українців готова до територіальних поступок – опитування

Станом на початок жовтня 2024 року 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Водночас більшість (58%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії. Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Частка тих, хто виступає проти жодних територіальних поступок, відповідно, знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%.

Поточний показник у межах статистичної похибки порівняно із травнем, тобто формально змін не було.

Від чого залежить готовність до поступок

Ті, хто вірить у "безмежний" запас ресурсів Росії більшою мірою готові до територіальних поступок – 48% проти 44%, які все одно категорично проти. На противагу цьому серед тих, хто вважає, що Росія все-таки вичерпує ресурси, лише 18% готові до територіальних поступок, а 72% виступають категорично проти жодних поступок.

У випадку особистої готовності терпіти війну чим довший період називають респонденти, тим менше серед них тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, якщо серед тих, хто готовий терпіти війну декілька місяців-пів року, 59% готові до територіальних поступок, то серед тих, хто готовий терпіти 1 рік – 43%, а серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – 21%. Водночас з 34% до 69% зростає частка тих, хто категорично проти жодних поступок.

Найвища готовність до поступок – серед тих, хто і не довіряють президенту, і вважають, що Захід хоче несправедливого миру від України (56% готові до поступок, 38% категорично проти).

Якщо ж у респондента "мішані" погляди (не довіряють президенту, але вірять у підтримку Заходу, або навпаки), то готовність до поступок уже стає нижчою і більше половини виступають категорично проти поступок. Водночас найменше готові до поступок ті, хто зберігають і довіру президенту, і довіру Заходу. Серед них 69% категорично проти поступок (проти 24%, які готові до територіальних поступок).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.