У Польщі запустили найбільшу газову електростанцію: забезпечить 5% попиту

Польська державна компанія Polska Grupa Energetyczna ввела в експлуатацію найбільшу газову електростанцію в Польщі та одну з найсучасніших у Європі потужністю 1366 МВт, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що введена в експлуатацію електростанція вироблятиме достатньо електроенергії для задоволення 5% національного попиту.

"Нові інвестиції зміцнять енергетичну безпеку Польщі та забезпечить стабільне енергопостачання для понад 3 млн домогосподарств" , – заявив генеральний директор PGE Даріуш Марзек.

Електростанція складається з двох газових і парових блоків номер девʼять і десять потужністю 683 МВт кожен.

Її номінальна ефективність перевищує 63%, що більш ніж на 70% вище, ніж у старих вугільних блоків.