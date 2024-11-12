Шмыгаль рассказал о новой системе, которую внедрят вместо МСЭК

В Україні до кінця року ліквідують медико-соціальні експертні комісії. Натомість створять механізм, який можна буде пройти і заочно.﻿ З посиланням на виступ прем'єра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава уряду наголосив, що стару систему МСЕК замінить дієвий механізм, який орієнтований на людину та її потреби.

За словами Шмигаля, перший крок у цьому процесі вже зроблено - до Ради спрямували законопроект, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

Прем'єр уточнив, що лікарі-практики у складі експертних команд об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

"Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця до її потреб" , - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців розкрили скандальні корупційні схеми у системі МСЕК. Зокрема, в Хмельницькій області затримали керівницю МСЕК Тетяну Крупу, яка брала хабарі за надання підроблених статусів інвалідності.

Також, як з'ясувалося пізніше, понад півсотні прокурорів Хмельницької облпрокуратури виявили статус особи з інвалідністю.

На цьому тлі Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення ліквідувати МСЕК та розробити альтернативний механізм.

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