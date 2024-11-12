Делегацію Росії на саміті "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада очолить міністр закордонних справ Сергєй Лавров, а не Владімір Путін, якого Бразилія була б зобов’язана арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.﻿﻿ З посиланням на роспропагандистів ТАСС, які цитують російського посла Марата Бєрдиєва, повідомляє Європейська правда.

Про те, що Путін не з’явиться в Бразилії на саміт G20, сам він заявив минулого місяця. Таке рішення російський правитель пояснив небажанням "порушити нормальну роботу цього форуму".

Господар Кремля тоді ж пообіцяв знайти того, хто "на високому рівні гідно представить інтереси нашої країни в Бразилії".

Глава російського МЗС уже представляв Путіна на різних заходах високого рівня – від сесій Генеральної асамблеї ООН до тогорічного саміту "Групи двадцяти" в Індії.

Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявив, що запросить керівника Росії на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт.

Водночас у червні Путін поїхав у Монголію, яка також є учасницею Римського статуту, й уник арешту. Більше про це – у статті Міжнародне право сили.