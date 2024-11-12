Рютте обговорив із Макроном нарощування підтримки України

НАТО та країни Євросоюзу мають об'єднатися та надати більше підтримки Україні, щоб "змінити траєкторію" повномасштабної війни. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Ліга.net.

Він зазначив, що зима, що насувається, може стати "найскладнішою з 2022 року" для України. Тому союзники мають зробити більше, ніж просто підтримати країну. За словами Рютте, потрібно "підняти ціну" для російського диктатора Володимира Путіна та його "авторитарних друзів".

"Ми обговорили посилення підтримки України, нарощування оборонного виробництва та активізацію трансатлантичного оборонно-промислового співробітництва" , – повідомив Рютте за підсумками зустрічі.

Генсек НАТО також наголосив, що РФ зближується з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, а це викликає "велику тривогу". Військова співпраця цих держав, за його словами, є прямою загрозою для США, Європи Індо-Тихоокеанського та євроатлантичного регіонів.