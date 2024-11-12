Зеленський затвердив нове свято – день ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Державного бюро розслідувань (ДБР), який щорічно будуть відзначати у листопаді.﻿ З посиланням на указ №763/2024, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

День Державного бюро розслідувань відзначатимуть 12 листопада.

В указі було підкреслено важливу роль ДБР у забезпеченні правопорядку, запобіганні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також нагадав, що цього року минає дев'ять років з моменту ухвалення закону про ДБР.

"Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні" , - зазначив президент.

Запровадження офіційного професійного дня покликане підкреслити суспільну значущість ДБР, адже саме ця структура щодня працює над виявленням і розслідуванням кримінальних правопорушень, сприяючи зміцненню верховенства права в країні.