Зеленський затвердив нове свято – день ДБР
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Державного бюро розслідувань (ДБР), який щорічно будуть відзначати у листопаді. З посиланням на указ №763/2024, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.
День Державного бюро розслідувань відзначатимуть 12 листопада.
В указі було підкреслено важливу роль ДБР у забезпеченні правопорядку, запобіганні та розслідуванні кримінальних правопорушень.
У своєму вечірньому зверненні Зеленський також нагадав, що цього року минає дев'ять років з моменту ухвалення закону про ДБР.
"Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні", - зазначив президент.
Запровадження офіційного професійного дня покликане підкреслити суспільну значущість ДБР, адже саме ця структура щодня працює над виявленням і розслідуванням кримінальних правопорушень, сприяючи зміцненню верховенства права в країні.