Для українських підприємств повертаються відключення світла

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території Івано-Франківської області вводять графіки обмеження потужності (ГОП). Такі графіки планують запровадити і в інших областях.﻿ З посиланням на пресслужбу "Прикарпаттяобленерго", повідомляє Економічна правда.

Як повідомляють, графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Такі обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.

Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.

За інформацією джерел ЕП, подібні обмеження запровадять у інших областях країни.