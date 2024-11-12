Генштаб: за добу 156 боєзіткнень, майже третина – на Курахівському напрямку

На фронті від початку доби відбулось 156 бойових зіткнень, найінтенсивніше на Курахівському та Покровському напрямках.﻿﻿ З посиланням на дані Генштабу станом на 22:00 12 листопада, повідомляє Українська правда.

"З початку доби на цей час зафіксовано 156 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар двома ракетами, 69 авіаударів, скинули 106 КАБ, також задіяли 873 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 4178 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку за сьогодні противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку в районі Верхньокам’янського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку агресор десять разів атакував за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 28. Загарбники продовжують натиск на наші позиції у напрямку населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку п'ять спроб ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.