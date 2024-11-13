Трамп розповів, хто очолить Пентагон за його каденції

Переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп вирішив висунути на посаду нового міністра оборони Піта Хегсета. Він є ведучим телеканалу Fox News та ветераном.﻿ Про це повідомляє CBS News, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Хегсета на посаду міністра оборони в моєму кабінеті" , - заявив Трамп.

Він зазначив, що Хегсет провів "усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну".

"Піт є сильним, розумним і вірить у те, що "Америка передусім"" , - сказав Трамп, обраний 47-м президентом США.

Республіканець додав, що "з Пітом на чолі" американська армія "знову стане великою", й Штати "ніколи не відступлять".

Що відомо про Піта Хегсета

44-річний Пітер Брайан Гегсет є ветераном армії США, офіцером Національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.

Майбутній очільник Пентагону зараз є співведучим "Fox & Friends Weekends", він також автор книги "Війна з воїнами: за зрадою людей, які зберігають нас вільними". Раніше він був виконавчим директором Vets for Freedom і Concerned Veterans for America.

У 2012 році Хегсет балотувався до Сенату від Республіканської партії, виборюючи місце у перегонах із сенатором-демократом від Міннесоти Емі Клобучар. Проте у травні - знявся з перегонів після з'їзду штату. Тоді на виборах переміг представник штату республіканець Курт Біллс, але потім програв на загальних виборах.

Повідомляється, що Хегсет раніше переконав Трампа помилувати трьох американських солдатів, звинувачених або засуджених за воєнні злочини, пов'язані зі стріляниною по некомбатантах в Іраку.

Хегсет був головою Міністерства у справах ветеранів США у першій адміністрації Трампа.