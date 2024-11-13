ISW: Росіяни здійснили серію механізованих атак біля Курахового

Російські сили здійснили низку механізованих атак у районі Курахового, застосовуючи важку бронетехніку. Зафіксовано просування російських військ у напрямку низки населених пунктів, повідомляє Українська правда.

Згідно з інформацією ISW, російські війська здійснили дві ротні механізовані атаки в районі Курахове на заході Донецької області та на південь від нього.

Під час одного з наступів, що відбувся на вулиці Запорізькій, росіяни використали 12 бронемашин. Українська артилерія та безпілотники знищили три танки і шість бойових машин піхоти. Одночасно з механізованим наступом три групи російської піхоти безуспішно намагалися переправитися через річку Вовча на північ від Курахового.

11 листопада геолокаційні дані показали просування російських сил у селі Дальнє, де також фіксували механізований штурм із застосуванням щонайменше дев’яти бронемашин. Під час цього наступу українська артилерія і танки знищили два російські танки та шість бронемашин. У штурмах брали участь підрозділи 20-ї мотострілецької дивізії (8-а армія Південного військового округу).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 12 листопада повідомив, що в просуванні російських військ на Дальнє брали участь передові підрозділи російської 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія Південного військового округу).

Російські війська також проводять механізовані штурми в районі Катеринівки та Антонівки, намагаючись вирівняти лінію фронту в західній частині Донецької області.

"За оцінками ISW, подальше просування російських військ у напрямку Дальнього і на захід від цього населеного пункту може змусити українські сили відступити з позицій у "кишені" на північ і північний схід від Вугледара, що надасть російським силам змогу відносно безперешкодно просуватися вздовж траси С051104 та продовжувати тиск на позиції ЗСУ у Кураховому з півдня" , – йдеться у звіті.

12 листопада російські війська продовжували наступати на інших ділянках Курахівського та Вугледарського напрямків. Російські "воєнкори" стверджували, що війська також просунулися на північ від Курахового поблизу Вознесенки, однак ISW не знайшла підтверджень цьому твердженню.

Російські війська проводили наступальні операції на кількох напрямках:

безпосередньо біля Курахового;

на північний захід від Курахового поблизу Новодмитрівки, Сонцівки та Зорі;

на північ від Курахового біля Новоселидівки, Вознесенки та Кремінної Балки;

на схід від Курахового поблизу Максимільянівки;

на південь від Курахового поблизу Дальнього;

на північний схід від Вугледара біля Іллінки, Антонівки та Катеринівки;

на північний захід від Вугледара поблизу Трудового 11 та 12 листопада.

Російські джерела стверджують, що погіршення погодних умов на Курахівському напрямку суттєво не впливає на темпи просування російських військ.

"За наявними даними, на Курахівському напрямку діють підрозділи 238-ї російської артилерійської бригади (8-а АК) та оператори безпілотників загону "Алеппо" 1472-го мотострілецького полку (68-й армійський корпус, Східний військовий округ).

Машовець повідомив, що підрозділи Східного угруповання російських військ наступають у напрямку Розлива (на північний захід від Вугледара і на північ від Шахтарського), а підрозділи Центрального угруповання російських військ і 8-го АК (Південний військовий округ) наступають у напрямку Андріївки (на захід від Курахового)" , – зазначили в ISW.

Ключові висновки: