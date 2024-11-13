Прихильники України зітхнули з полегшенням після перших призначень Трампа – ЗМІ

Після того, як новообраний президент США Дональд Трамп призначив конгресмена від Флориди Майкла Волца своїм радником з питань національної безпеки і планує обрати сенатора від Флориди Марко Рубіо на посаду державного секретаря прихильники України обережно, але з полегшенням зітхнули.﻿﻿ Про це пише Politico, повідомляє Українська правда.

Видання пише, що обидва законодавці дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа "Америка понад усе", але все ще залишаються "затятими яструбами", коли йдеться про підхід США до таких супротивників, як Китай, Іран та Росія. Окрім цього, вони далекі від ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО.

Рубіо і Волтц ставили під сумнів голосування проти попередніх пакетів американської допомоги Україні не через брак підтримки України в її боротьбі з Росією, а через те, що вважали, що США витрачають недостатньо коштів на захист південного кордону США.

Раніше Волтц навіть пропонував зняти американські обмеження на те, як Україна може використовувати свою далекобійну зброю для нанесення ударів по Росії. Адміністрація Байдена на цей крок не пішла, попри свою повну підтримку України.

"Київ досить спокійний і цілком задоволений оголошеними на сьогодні посадовими особами з питань національної безпеки. Ті, хто просуває наратив занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і роблять Україні ведмежу послугу" , – сказав республіканський експерт з питань зовнішньої політики і президента компанії Yorktown Solutions, яка консультує українські державні установи і взаємодіє з офіційними особами в Києві Деніел Вайдіч.

Цю думку підтримали три колишні чиновники адміністрації Трампа, які підтримують надання допомоги Україні, але розмовляли з журналістами на умовах анонімності.

"Для людей, які стурбовані тим, що Трамп збирається продати Україну, я думаю, що його головним пріоритетом є спроба знайти якийсь справедливий мир" , - сказав колишній чиновник адміністрації Трампа, який контактував з передвиборчим штабом і командою перехідного періоду.

Politico також зазначає, що останні призначення Трампа в Кабінет міністрів свідчать про те, що вони підтримують більш жорсткі заходи щодо експорту енергоносіїв з Росії, які фінансують її військову машину.

В останніх інтерв'ю Волтц критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не зробила достатньо для закриття лазівок в російському експорті нафти і газу.

Нинішні та колишні високопоставлені європейські чиновники кажуть, що Трамп-торговець, який націлився на російсько-українську війну, не найкраща новина для очільника Росії Володимира Путіна.

Тим не менш, серед деяких високопоставлених європейських чиновників відчувається занепокоєння. Якщо Путін нервує через непередбачуваність Трампа, то й Україна та інші союзники по НАТО теж. Вони обоюються, що будь-яка мирна угода, яку Трамп може укласти щодо України, не припинить війну, а лише відтермінує її, щоб дати Росії час перегрупуватися для подальших бойових дій.