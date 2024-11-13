У ТЦК прокоментували ідею розформувати воєнкомати

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів, що з працівників ТЦК та СП "жодної бригади створити неможливо", пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

Під час брифінгу Роман Істомін розповів про відмінності між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ "в умовах воєнного стану певний час був призупинений призов за контрактом".

"Все комплектування ЗСУ було виключно за мобілізацією. Через певний проміжок часу було відновлено набір за контрактом" , - зауважив майор.

Він додав, що зараз в Україні крім "класичної мобілізації", що здійснюється через ТЦК та СП:

діють рекрутингові онлайн-платформи

працюють Центри рекрутингу української армії

Отже, охочі можуть обрати відповідні вакансії та долучитися до Сил оборони.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Істомін відреагував також на нещодавню пропозицію тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з проблем військових - розформувати ТЦК і відправити воєнкомів на фронт.

Він зауважив, що "Верховну Раду, звичайно, коментувати не може", проте може прокоментувати слова журналістів.

"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо" , - наголосив начальник групи комунікацій.

Він пояснив це тим, що працівники ТЦК та СП - цивільні особи.

"З них можна створити лише, я не знаю, якісь будівельні бригади умовно кажучи" , - зауважив майор.

Водночас він додав, що у ТЦК:

є працівники

є військовослужбовці

"З працівників безпосередньо жодної бригади створено бути не може. І стосовно військовослужбовців жодних розпоряджень на якесь розформування не надходило" , - підсумував представник ТЦК.

Про яке розформування ТЦК йдеться

Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, народні депутати презентували річний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Заступниця голови ТСК - народний депутат Юлія Яцик - розповіла, що ТСК пропонує "розформувати ТЦК як орган".

Вона зауважила, що з працівників ТЦК (військовослужбовців, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій) можна створити щонайменше 10 "повноцінних бригад".