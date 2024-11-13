Британська розвідка прогнозує посилення проблем у російській економіці

Проблеми в російській економіці посиляться у 2025 році. Це пов'язано зі зростанням військових витрат та дією санкцій.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у звіті, центральний банк Росії (ЦБ РФ) 25 жовтня підвищив базову процентну ставку до 21%. Це найвища ставка з початку війни, яка відображає стурбованість ЦБ РФ з приводу зростання інфляційного тиску в російській економіці.

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що для контролю інфляції можуть знадобитися "радикальніші зміни" грошово-кредитної політики. Проте ключові керівники підприємств у багатьох галузях російської промисловості дедалі частіше критикують рішення ЦБ РФ зберегти високі відсоткові ставки.

За даними британської розвідки, високі відсоткові ставки в російській економіці з великою ймовірністю обмежать інвестиції та зростання бізнесу.

З початку війни у 2022 році обсяг корпоративних кредитів та їх частка, прив'язана до базової ставки ЦБ РФ, збільшилися. У результаті вищі відсоткові ставки призводять до зростання вартості боргу. Ці витрати, швидше за все, посилюють фінансовий тиск на бізнес, оскільки, як повідомляється, корпоративні банкрутства в Росії у 2024 році на 20% вищі, ніж у 2023 році, йдеться у повідомленні.

"Інфляційний тиск, швидше за все, продовжить посилюватись у 2025 році, оскільки прогнозується зростання державних витрат, а дефіцит робочої сили та тиск санкцій зберігаються. Це призведе до збільшення компромісів між зусиллями щодо контролю інфляції та підтримкою зростання російської економіки" , - зазначають у Міноборони Британії.

Ставка ЦБ РФ

Нагадаємо, центральний банк Росії підвищив ключову процентну ставку на 2 п.п. до 21%, що є найвищим показником із лютого 2003 року.

Основними інфляційними ризиками центробанк РФ назвав високі інфляційні очікування та відхилення російської економіки від траєкторії збалансованого зростання, а також погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Міністерство фінансів розраховує на 1,5 трлн рублів (15,5 млрд доларів) видатків понад бюджетний план протягом частини року, що залишилася, оскільки воно прагне покрити додаткові військові потреби.