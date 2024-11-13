Фінляндія виділила 20 млн євро на освітню реформу в Україні

Фінляндія виділила 20 мільйонів євро на підтримку освітньої реформи в Україні, а також 500 тисяч євро на реформу шкільного харчування. Цю ініціативу було презентовано на Європейському регіональному форумі шкільного харчування в Києві. ﻿Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Згідно із заявою відомства, з 2025 по 2028 рік Фінляндія має намір підтримувати освітній сектор України, спрямовуючи значні кошти на реформування загальної середньої освіти. Цей проєкт розроблено в тісній співпраці з українським Міністерством освіти і науки, а також Міністерством освіти і культури та Національним агентством з освіти Фінляндії.

Основною метою програми стане модернізація шкільної системи, адаптація освітніх процесів до сучасних стандартів і забезпечення всебічної підтримки учнів.

Важливим аспектом реформи буде посилення соціального захисту школярів та впровадження програм психосоціальної допомоги, що особливо актуально в умовах війни та викликів, з якими стикається молодь в Україні.

Крім того, Фінляндія спрямує 500 тисяч євро на підтримку програми шкільного харчування у 2024 році, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою.

Реформа освіти в Україні

З 2027 року українські школярі навчатимуться у школі 12 років. Перший випуск учнів, які пройшли повне 12-річне навчання, заплановано на 2030 рік.

Міністерство освіти та науки України запланувало початок пілотного етапу реформи у вересні 2025 року. Цей етап триватиме до липня 2027 року. Протягом цього часу буде відібрано навчальні заклади для апробації різних моделей впровадження змін до освітнього процесу.