Шольц знову заявив, що не змінить позиції щодо Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.﻿ Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє Європейська правда.

Заява Шольца пролунала в той час, коли Німеччина входить у період передвиборчої кампанії, оскільки на 16 грудня заплановане голосування у Бундестазі за вотум довіри уряду.

Якщо депутати не підтримають його, це призведе до дострокових парламентських виборів, які можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Говорячи про своє негативне ставлення до передачі Україні Taurus, німецький канцлер заявив: "Я проти того, щоб зброя, яку ми постачаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини".

Під час виступу очільника уряду депутати з Вільної демократичної партії, яка вийшла з коаліції, вигукували: "Taurus".

На відміну від Шольца, представники вільних демократів підтримували надання далекобійних ракет Україні.

Проте водночас Шольц висловився за продовження підтримки України у війні проти Росії.

"Україна може розраховувати на Німеччину. Однак підтримка не повинна надаватися за рахунок пенсій і медичного обслуговування" , – додав він.

Варто зазначити, що глава опозиційного ХДС Фрідріх Мерц заявляє про підтримку надання Taurus українським силам і наголошує, що поставка далекобійних ракет не зробить Німеччиною стороною війни.