Курс Біткоїна вперше перетнув рубіж у $90 тис

Криптовалюта Біткоїн оновив історичний максимум ціни і перетнув межу у 90 тисяч доларів.﻿ Це випливає з даних CoinDesk, повідомляє Економічна правда.

Станом на 16:47 ціна основної криптовалюти становила $90836. Капіталізація криптовалюти сягнула $1,8 трильйона.

Найбільша криптовалюта у світі вже більш ніж подвоїла свою вартість з мінімуму цього року у $38505.

На цей же час друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3295 за одиницю.

Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.

Історичне зростання Біткоїна підняло ціну цифрового активу вище $89 тисяч і підвищило загальну вартість ринку криптовалют до нового піка, а трейдери роблять ставки, що він сягне $100 тисяч до кінця року.