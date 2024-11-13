Курс Біткоїна вперше перетнув рубіж у $90 тис
Криптовалюта Біткоїн оновив історичний максимум ціни і перетнув межу у 90 тисяч доларів. Це випливає з даних CoinDesk, повідомляє Економічна правда.
Станом на 16:47 ціна основної криптовалюти становила $90836. Капіталізація криптовалюти сягнула $1,8 трильйона.
Найбільша криптовалюта у світі вже більш ніж подвоїла свою вартість з мінімуму цього року у $38505.
На цей же час друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3295 за одиницю.
Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.
Історичне зростання Біткоїна підняло ціну цифрового активу вище $89 тисяч і підвищило загальну вартість ринку криптовалют до нового піка, а трейдери роблять ставки, що він сягне $100 тисяч до кінця року.