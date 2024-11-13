Мінфін прогнозує зростання ресурсу місцевих бюджетів на 15%

Ресурс загального фонду місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 15% порівняно з 2024 роком - з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.﻿ З посиланням на пресслужбу Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які збільшаться з 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.

Також приріст надходжень забезпечить дотація для місцевих бюджетів, яка зросте на 31%, досягнувши 37,5 млрд грн.

Базова дотація підвищиться майже на 15% до 24,2 млрд грн. Субвенція на компенсацію тарифних різниць передбачена на рівні 12,2 млрд грн.

Крім цього, у проєкті держбюджету передбачено видатки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4 млрд грн.