Україна за місяці здатна створити ядерну бомбу, якщо Трамп уріже допомогу - The Times

Україна може розробити ядерну бомбу протягом декількох місяців. Це може статись, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить військову допомогу Києву. З посиланням на The Times, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

В аналітичній записці, підготовленій для Міністерства оборони України, йдеться про те, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Fat Man", скинутої на Нагасакі в 1945 році.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проекту, не було б складним завданням і 80 років потому" , - йдеться в документі.

Видання пояснило, що не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей, необхідних для збагачення урану, у воєнний час Україні довелося б покладатися на використання плутонію, видобутого з відпрацьованих паливних стрижнів, вивезених з українських ядерних реакторів.

Водночас, варто зауважити, що Україна все ще контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід, попри те, що в 1996 році вона відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

"Вага плутонію, наявного в Україні, може бути оцінена в сім тонн... Значний арсенал ядерної зброї потребував би набагато менше матеріалу... Кількість матеріалу достатня для сотень боєголовок з тактичною потужністю в кілька кілотонн" , - йдеться у звіті.

Автори документа підсумували, що така бомба мала б приблизно десяту частину потужності "Fat Man".

Проте автор доповіді Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, урядового науково-дослідного центру, який є консультативно-дорадчим органом при президенті та Раді національної безпеки та оборони України зауважив, що навіть цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти.

Хоча, важливо відзначити, що точна потужність ядерного удару була б непередбачуваною, оскільки для нього використовувалися б різні ізотопи плутонію.

Нагадаємо, що минулого місяця президент Зеленський заявив, що сказав Трампу, що Україні знадобиться ядерна зброя, щоб гарантувати безпеку його країни, якщо їй не дадуть вступити до НАТО, як того вимагає президент Путін.

Пізніше Зеленський заявив, що мав на увазі відсутність альтернативних гарантій безпеки, а українські офіційні особи відтоді заперечують, що Київ розглядає можливість ядерного переозброєння.