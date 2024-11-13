Трамп визначився з кандидатурою на посаду держсекретаря

Обраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.﻿ Про це йдеться в поширеній кампанією Трампа заяві, повідомляє Європейська правда.

Майбутній американський президент заявив, що Марко Рубіо "є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу" та буде "справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами".

Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.

Свого часу Марко Рубіо наполягав на важливості підтримки України та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні.

Водночас в останні роки його риторика стала більш скептичною стосовно України: у квітні він проголосував проти багатостраждального проєкту з 61 млрд доларів на підтримку Києва. Останнім часом він також змінив риторику щодо шляхів завершення війни.

Раніше Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Він також підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.