Генштаб: За добу 151 бій, половина атак на двох напрямках

На фронті від початку доби 13 листопада відбулось 151 бойове зіткнення, на Курахівському на Покровському напрямку найінтенсивніші бої.﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 13 листопада, повідомляє Українська правда.

"З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, 70 авіаційних ударів із застосуванням 115 КАБів, 787 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 3859 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Активність противник проявляв в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.

Вісім разів раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки наші війська відбивали 36 наступальних та штурмових дій ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку окупанти десять разів атакували поблизу населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили три атаки противника в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили п’ять штурмів російських загарбників. В той же час противник завдав авіаудару двадцятьма НАРами по Козацькому.