Президент Польщі переконаний, що Трамп не дозволить РФ знищити Україну

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений – новообраний американський президент Дональд Трамп не дозволить Росії знищити Україну, адже поважає гроші американських платників податків, повідомляє Європейська правда.

Під час пресконференції із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Дуда назвав Трампа "успішною людиною" та "природженим бійцем", який "любить битися і, перш за все, не любить програвати".

"Президент Дональд Трамп поважає, і ми це теж знаємо, гроші американських платників податків" , – акцентував він.

Дуда зауважив, що американський обранець багато разів про це говорив і на цьому наголошував.

"Якщо врахувати, скільки США вже вклали в допомогу Україні, які гігантські кошти передано захисникам України у вигляді різної бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Україна могла вижити і захищати себе, тоді мої висновки зрозумілі, я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну" , – наголосив він.

Дуда акцентував – мова йде про повагу до грошей американських платників податків, а також про те, щоб Америка долучилась і не програла.