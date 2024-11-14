Південна Корея враховуватиме позицію Трампа у питанні про зброю для України – ЗМІ

Перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, проте наразі рішення немає.﻿﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Українська правда.

За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним, уряд президента Юн Сок Йола змушений враховувати позицію Трампа, щоб вирішити, чи варто змінювати свою політику щодо відмови від надання летальної допомоги Києву.

За словами іншого урядовця, Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку низки країн.

В офісі Юна заявили, що уряд вивчить можливі сценарії військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю після розгортання військ Пхеньяном і вживатиме контрзаходів:

"Ми будемо тісно координувати свої дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі".

Експорт летальної допомоги Києву став би сигналом сильної підтримки України. Це також може принести користь південнокорейському бізнесу, якщо він візьме участь у післявоєнній відбудові України.

Президент України Володимир Зеленський готується відправити посланця до Сеула, щоб попросити зброю і переконати Південну Корею переглянути свою позицію на її користь. Південна Корея має величезні запаси 155-міліметрових артилерійських снарядів, що використовуються Україною.

Офіційні особи в Сеулі заявили, що можуть розглянути можливість прямого постачання зброї, якщо Північна Корея отримає технологію, яка посилить її здатність виробляти зброю масового знищення. Правитель РФ Володимир Путін заявив, що не виключає надання Кіму високоточної зброї у відповідь на військову допомогу Заходу для України.