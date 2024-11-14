Польща розмістила південнокорейські танки на кордоні з Росією

Перші танки К2 виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem прибули до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево – за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ. Про це у коментарі PAP розповіла речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії майор Магдалена Косцинська, повідомляє Європейська правда.

Танки прибули до частини в Бранево на автопричепах.

Протягом четверга представники військових та південнокорейської сторони завершать формальності, необхідні для прийняття танків.

"Наступним етапом буде оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку" , – розповіла речниця.

Танки K2 Black Panther відомі своїми передовими технологічними рішеннями, в тому числі системою активного захисту – вони ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам.

Вони також мають високу мобільність, що дозволяє здійснювати швидкі маневри навіть у такій складній місцевості, наприклад у болотах або пісках.

Вони оснащені точними системами наведення та ведення вогню, що гарантує ефективність у різних бойових умовах.

"У першій партії 9-та бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. Наразі у підрозділі є 8 підготовлених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади" , – розповіла майор Косцинська.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.