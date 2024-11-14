У Конгресі США бачать "шанс" для ухвалення нової допомоги Україні до приходу Трампа

У Сенаті США бачать "шанс" для ухвалення додаткового фінансування для України на 2025 рік. Це хочуть зробити перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. З посиланням на The Hill, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сенатор Тім Кейн, який є членом Комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що є шанс ухвалити додаткове фінансування для України перед повернення Трампа.

Кейн попередив, що схвалений Сенатом пакет, швидше за все, зіткнеться з серйозною перешкодою у Палаті представників, де все більше республіканців виступають проти додаткової допомоги Україні.

"Шанс, шанс - я маю на увазі, я не кажу про ймовірність, я кажу про шанс... Наприкінці року тут буде боротьба за всілякі пріоритети, і просто знаючи поточний склад Сенату - у Сенаті є шанс, але Палата представників буде жорсткою" , - сказав сенатор.

Кейн вважає, що ймовірний шлях для збільшення фінансування буде частиною законопроекту про асигнування. Проте республіканці у Сенаті навряд чи підуть на збільшення фінансування Україні.

При цьому сенатор Марко Рубіо, якого офіційно висунули на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа, припустив, що фінансування для України не викликає занепокоєння.

"Давайте дочекаємося, поки нова адміністрація приступить до роботи, перш ніж ми зможемо це з'ясувати... Нам все одно доведеться фінансувати уряд наступного місяця" , - заявив Рубіо.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена протягом наступних двох місяців "надішле сигнал" Конгресу щодо додаткових коштів Україні на 2025 рік. У Байдена хочуть, щоб фінансування ухвалили до того, як республіканець Дональд Трамп займе пост президента США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена хоче відправити Україні 6 млрд доларів, призначених на військову допомогу. Це хочуть зробити до 20 січня, коли Трамп повернеться до Білого дому.