Словаччина хоче продовжити винятки із санкцій щодо російської нафти

Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Виняток, термін дії якого спливає 5 грудня, дозволяє єдиному нафтопереробному заводу у Словаччині – Slovnaft (власність угорської групи MOL) – експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, до Чехії.

Зазначається, що без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.

"Будуть величезні наслідки", якщо Slovnaft не зможе переробляти російську нафту, сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і додав, що Російська Федерація була надійним партнером.