Генштаб: Сили оборони відбили всі атаки окупантів під Куп'янськом

Протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення на 11 напрямках фронту, захисники відбили всі штурми росіяни на Куп’янському напрямку, найгарячіша ситуація залишалась на Покровському і Курахівському напрямках.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 листопада, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак загарбників поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Водночас ворог завдавав авіаударів в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито два штурми поблизу Верхньокам’янського.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Предтечине.

Неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атаки. До того ж активно застосовував бомбардувальну авіацію.

Наші захисники відбили 24 ворожих штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка, де окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 12 атак окупантів в районі населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Новоданилівки.

Чотири атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.