Банки скорочують відділення і банкомати, але збільшують кількість POS-терміналів – НБУ

У ІII кварталі 2024 року мережа структурних підрозділів українських банків незначно скоротилася. Найбільше відділень закрили державні банки та Приватбанк.﻿ Про це йдеться в огляд банківського сектору НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Нацбанку, найпомітніше мережа скоротилася у Донецькій області та місті Києві.

Упродовж кварталу облікова чисельність штатних працівників у цілому не змінилася: скоротилася у державних банках, але зросла у приватних. Штат становить 96,1 тисяч осіб, у ПриваБанку - 19,8 тисяч осіб.

Мережа POS-терміналів надалі зростала. Однак у липні - вересні збільшення кількості терміналів було невеликим порівняно з попередніми кварталами. Державні банки навіть дещо скоротили свою мережу, вперше з І кварталу 2023 року. Лідерами приросту стали приватні банки та Приватбанк (+3,1 тис. та +2.5 тис. відповідно). НоваПей збільшила мережу POS-терміналів на 1,9 тисячі. Загальна кількість становить 511 тисяч.

Державні банки скоротили мережу власних банкоматів. Їх загальна кількість становить 28,4 тисяч, у тому числі у ПриватБанку 17,3 тисяч.

Обсяги платежів картками в магазинах і далі зростають темпом понад 20% на рік як в Україні, так і за кордоном.

У ІІІ кварталі кількість активних платіжних карток збільшилася в усіх банках, крім державних. Найбільше зростання відбулося в Приватбанку й приватних банках. Кількість активних карток єдиного небанку-емітента - компанії НоваПей і далі зростала. Загальна кількість досягла 53,6 млн.

Структура сектору У III кварталі 2024 року в Україні надалі працювало 62 банки. У вересні невеликий Мотор-Банк (0.02% активів сектору) перекласифіковано з категорії приватних до групи державних внаслідок рішення суду про передачу державі активів підсанкційної особи - колишнього власника банку В'ячеслава Богуслаєва.

Хоча державних банків стало сім, частка їхніх чистих активів збереглася на рівні 533%, а в коштах населення навіть дещо зменшилася (на 0,7 в. п.), до 63,4%, передусім через активніше залучення коштів приватними та іноземними банками.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85.

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 163. Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці – 1 113 відділень.