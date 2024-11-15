Військовий стріляв у чоловіка: Міноборони підтвердило участь працівника ТЦК (Оновлено)

У п'ятницю 15 листопада соцмережами почало ширитися відео із підписом, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка під Києвом у селі Щасливе, у поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ.﻿﻿ Про це заявила заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс. Втім згодом у Міноборони таки підтвердили, що стріляв саме працівник ТЦК, повідомляє Українська правда.

За словами Гірдвіліс, інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

Потерпілих немає. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу. Подробиці в поліції обіцяють пізніше.

Оновлено. Згодом в Міноборони підтвердили﻿ інформацію, що у чоловіка стріляв саме працівник ТЦК.

Зазначається, що для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

"У разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень", – йдеться у повідомленні.