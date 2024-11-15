Експосадовець Держказначейства задекларував понад $60 млн, розпочато розслідування

На Полтавщині колишній посадовець Державної казначейської служби у декларації за 2023 рік вказав 60 млн доларів, дорогоцінні метали та коштовності. Слідство перевіряє законність походження цих активів, зокрема зв’язки з родичами, які обіймають посади у РФ. З посиланням на Офіс генерального прокурора.﻿, повідомляє Українська правда.

Слідство з’ясувало, що в декларації за 2023 рік колишній чиновник задекларував понад 60 мільйонів доларів США, 550 тисяч гривень готівки, а також дорогоцінні метали у злитках, загальною вартістю 38 мільйонів гривень. Частину цих активів, за словами декларанта, він нібито отримав у спадок від батьків.

У межах досудового розслідування провели понад 30 обшуків. Перевірки охопили житлові будинки, квартири, гаражі, транспортні засоби та інші об’єкти, що належать експосадовцю та його родичам. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівкові кошти, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

Наразі перевіряються джерела набуття цих активів, у тому числі від родичів, які обіймають державні посади в Росії.

Зібрані докази передані до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для повної перевірки декларації. За результатами перевірки буде вирішено питання про повідомлення експосадовцю про підозру.