У Литві анонсували нарощування співпраці з Україною

Новообраний спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс провів телефонну розмову зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Під час розмови спікер наголосив, що співпраця між країнами зростатиме. З посиланням на Delfi, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Під час засідання в четвер увечері Скверняліс повідомив членам Сейму про подальше беззастережну підтримку України.

"Наша співпраця (з Україною, - ред.) буде тільки зростати. А Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України" , - повідомив Скверняліс

Він наголосив, що зробив це з честю. Новообраний спікер також зауважив, що передав Україні найкращі побажання від новообраного Сейму.

Зауважимо, що на початку місяця глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас анонсував подальшу військову допомогу Україні.

Він зауважив, що Литва надішле українським Збройним силам нову парію військової допомоги. Також країна продовжуватиме підтримувати Україні й у наступному році.

Окрім того, раніше Україна та Литва підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників, боєприпасів та засобів РЕБ.