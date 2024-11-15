РФ припиняє постачання газу до Австрії, канцлер відреагував

Росія вже завтра, 16 листопада, припинить постачання газу до Австрії. Але країна готова до такого сценарію, заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер. З посиланням на Kronen Zeitung, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава австрійського уряду розповів, що у п'ятницю вдень йому повідомили про намір "Газпрому" припинити постачання газу у суботу вранці.

За словами Нехаммера, це означає, що станеться те, "до чого Австрія готувалася від початку війни в Україні".

"Ми також показуємо, що не дозволимо Путіну нас шантажувати. Путіну не вдасться збити Австрію та ЄС із курсу" , - додав канцлер.

Він зазначив, що Австрія має достатньо потужностей, щоб отримувати газ з інших регіонів, а сховища в країні заповнені на 93%.

Варто зауважити, що раніше арбітражний суд зобов'язав "Газпром" виплатити австрійській компанії OMV 230 млн євро через нерегулярне постачання газу.

Компанія припускала, що таке рішення суду може призвести до того, що Росія припинить постачання газу.

На цьому тлі газ у Європі подорожчав, ф'ючерси на газ досягли найвищого рівня за рік.