ISW: Росіяни взимку зосередяться на захопленні прифронтових міст

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових українських міст взимку 2024-2025 років та на міських боях, намагаючись нівелювати переваги українських безпілотників і можливі обмеження російської бронетехніки, повідомляє Українська правда.

Нагороджений Кремлем засновник і директор відомого телеграм-каналу Михайло Звінчук заявив в інтерв'ю російськомовному діаспорному каналу RTVI 16 листопада, що російські війська намагатимуться сконцентрувати бойові дії в "населених пунктах, а не у відкритих полях" взимку 2024-25 років, і навів Торецьк, Покровськ і Курахове як приклади міст, де Росія надаватиме пріоритет наступу цієї зими.

Звінчук стверджував, що російські війська готуються розпочати битву за Покровськ і підійдуть до Покровська з півдня та південного сходу.

Аналітики ISW підкреслили, що Звінчук є відомим голосом у російському інформаційному просторі, має зв'язки з Кремлем і може володіти інсайдерською інформацією про цілі Росії на фронті та план кампанії.

"Російські війська нещодавно просунулися у східну частину Куп'янська та центральну частину Часового Яру, і таке просування може бути частиною узгоджених зусиль з просування у прифронтові міста в рамках підготовки до наступальних операцій взимку 2024-2025 рр" , – йдеться у звіті.

Раніше ISW вже оцінював, що захоплення Куп'янська або Часового Яру матиме значний оперативний вплив на геометрію фронту і загрожуватиме основним українським оборонним позиціям на відповідних напрямках, а нещодавнє просування росіян до цих міст поставить українську оборону на обох напрямках під більший, але не безпосередній ризик.

Звінчук також стверджував, що російські війська також намагатимуться збільшити свої бойові можливості взимку, зокрема, можливості російських безпілотників через важливість "війни безпілотників".

Звінчук зазначив, що російські війська мають артилерійську перевагу над українськими військами, але наразі російські війська не можуть просуватися вперед через українські безпілотники. Звінчук припустив, що краще підготовлені і оснащені війська зможуть більш ефективно протистояти українським операторам безпілотників.

Раніше ISW вже зазначав, що Міністерство оборони Росії, схоже, намагається централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників, і коментарі Звінчука, ймовірно, стосуються цих зусиль, які тривають, і вказують на те, що МО може мати намір активізувати ці зусилля взимку.

Нещодавно ISW оцінив, що українські безпілотники продовжують відігравати критично важливу роль у стримуванні російського механізованого маневру і не дають російським військам повною мірою використовувати наявні в України обмеження в живій силі і матеріально-технічних засобах.

Російське військове командування може вважати, що міські бої є кращими для нинішнього російського стилю ведення бойових дій піхотою, оскільки багатоповерхові будівлі можуть забезпечити російській піхоті краще прикриття від українських операторів безпілотників, ніж дерева на відкритій місцевості. Російське військове командування також може віддати перевагу міським боям, щоб уникнути збільшення витрат, які просування сільськими полями і населеними пунктами накладає на російську бронетехніку і резерви.

Ключові висновки ISW за 17 листопада