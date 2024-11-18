Зростання економіки України у жовтні сповільнилося – міністерство

У жовтні 2024 року зростання валового внутрішнього продукту України уповільнилося до 1,5% в порівнянні з 3,8% у вересні. У цілому за 10 місяців ВВП зріс на 4,2%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в міністерстві економіки, транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина - ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, у вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців - 4,5%.

Прогнози економічного росту України

У листопаді Єврокомісія покращила прогноз зростання економіки України у 2024 році з 2,9% до 3,5%. Проте на 2025 рік прогноз погіршено з 5,3% до 2,8%.

Зважаючи на посилення бойових дій, зараз прогнозується, що відновлення набере обертів лише у 2026 році"

Загалом очікується, що реальне зростання ВВП сповільниться до 2,8% у 2025 році, перш ніж досягти 5,9% у 2026 році, "як тільки будуть створені умови для поступового збільшення зусиль з реконструкції та підвищиться впевненість".

У жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через наслідки російських ударів про енергетичну інфраструктуру з 3,2% до 3,0%.

У липні уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.