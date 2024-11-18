У ЄС обговорять масований обстріл РФ по енергосистемі України – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять останню масовану ракетну атаку Росії по Україні, цілями якої були переважно об’єкти енергосистеми. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Боррель зазначив, що війна РФ проти України буде однією з тем обговорення, зокрема недільна повітряна атака.

"Путін відповідає на будь-які спроби поговорити, провести переговори, найпотужнішою атакою на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Це була найпотужніша атака за багато місяців… Не схоже, що він прагне якихось переговорів – навпаки" , – заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, після російської атаки безпілотниками і ракетами вранці 17 листопада Повітряні сили відзвітували про 144 знищених цілі з 210. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.