Голова дипломатії ЄС розкритикував надто повільні рішення ЄС щодо допомоги Україні

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який невдовзі завершить роботу на цій посаді, заявив, що країнам Євросоюзу потрібно прискорити процес ухвалення рішень щодо підтримки України, і в минулому це "щоразу було надто довго". Про це він заявив перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 18 листопада, повідомляє Європейська правда.

Боррель зазначив, що для того, щоб ЄС міг позиціювати себе як сильний геополітичний гравець, всередині Євросоюзу має бути більше єдності.

"Коли єдності немає, проявити силу неможливо. Дуже часто ми не були об’єднані і вели дискусії надто довго. Не можна претендувати на те, щоб бути геополітичним гравцем, якщо у нас йдуть дні, тижні, місяці на узгодження рішення, щоб діяти. Тож мій останній заклик до колег – будьте об’єднані, вирішуйте швидше. Події не чекають, Росія не призупиняє війну через те, що ви у роздумах", – наголосив головний дипломат ЄС.

"Щоразу, коли ми вирішували щось про підтримку України, це було надто довго. Щоразу були сумніви, треба чи не треба це робити. Війна триває далі, українці потребують більше нашої підтримки… Ми маємо припинити говорити і почати діяти швидше", – підкреслив він.

Боррель також констатував, що остання масштабна ракетна атака РФ доводить, що очільник Кремля не налаштований на переговори.