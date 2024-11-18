У яких банках українці тримають найбільше грошей: рейтинг НБУ

В Україні на 1 жовтня 2024 року працювало 62 банки, в яких фізичні особи тримали 1 трлн 172 млрд гривень. З них кошти до запитання – 763,2 млрд гривень.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, найбільше грошей населення у державних ПриватБанку - 422,3 млрд гривень та Ощадбанку - 200,9 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк – 75,9 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 67,3 млрд гривень, приватний ПУМБ – 52,7 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 47,0 млрд гривень.

Структура сектора

У III кварталі 2024 року в Україні, як і раніше, працювало 62 банки. У вересні невеликий Мотор-Банк (0,02% активів сектору) перекласифікований із категорії приватних у групу державних у результаті рішення суду про передачу державі активів підсанкційної особи – колишнього власника банку В'ячеслава Богуслаєва.

Хоча державних банків стало сім, частка їх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася (на 0,7 п. п.), до 63,4%, насамперед через активніше залучення коштів приватними та іноземними банками.

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5 053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85. Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 163. Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці ПриватБанк – 1 113 відділень.