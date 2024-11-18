Умєров анонсував реформи в ТЦК та відхід від "бусифікації"

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що міністерство має пропозиції, які будуть обговорювати в Кабінеті міністрів, проведення реформ, щоб в майбутньому не було так званої "бусифікації", коли чоловіків примусово мобілізують до лав ЗСУ. Про це Умєров заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.

"Все залежить від ворога, які загрози несе ворог. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, придаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювати рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір.

Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір піти у військо. Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (питання "бусифікації" - ред.). Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу" , - сказав Умєров.

Нагадаємо, нардепка Юлія Яцик, яка входить до тимчасово слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців заявляла, що подано звіт, у якому пропонує розформувати ТЦК. За її словами, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більш як 10 повноцінних бригад.