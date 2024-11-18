Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний інтернет-кабель

Підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною, обірвався. Телекомунікаційне з'єднання перервано.﻿ З посиланням на Yle, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Фінська державна компанія Cinia, яка будує оптоволоконні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила про несправність підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною.

Телекомунікаційне з'єднання було перервано. Причина несправності поки що невідома.

За даними газети Ilta-Sanomat, йдеться про обрив кабелю. Глава Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив, що C-Lion1 пошкоджений. Він не сказав, де саме кабель був обірваний.

Гендиректор CiniaАрі-Пекка Кнаапіла заявив, що поки зарано судити про те, чи був C-Lion1 пошкоджений навмисно.

"Зараз немає можливості оцінити причину розриву, але без зовнішнього впливу в цих водах не буває таких подій" , - сказав він.

За даними компанії, ремонт кабелю вже розпочато. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення зв'язку. Зазвичай термін ремонту підводних кабелів становить 5-15 днів.

Довжина C-Lion1 становить 1173 кілометри. Кабель пролягає між затокою в Гельсінкі та німецьким Ростоком. Він був введений в експлуатацію у 2016 році. Це єдиний кабель, що йде безпосередньо з Фінляндії в Центральну Європу.

Нагадаємо, у лютому ми повідомляли, що хусити вивели з ладу чотири підводні кабелі між Саудівською Аравією і Джибуті. У зв'язку із цим виникло серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією.