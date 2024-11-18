Борис Джонсон закликав дати Україні лендліз та оголосити дату вступу до НАТО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні кредит на $500 млрд та оголосити дату вступу країни до НАТО. Про це він заявив у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Новое время.

Джонсон опублікував звернення напередодні 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ. Він привітав рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських базах.

Водночас політик наголосив, що Велика Британія та Франція повинні симетрично дозволити застосування крилатих ракет Storm Shadow і SCALP.

«Настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги в цьому конфлікті, надавши їм кредит на кшталт ленд-лізу у розмірі 500 млрд доларів, який вони будуть в змозі повернути» , — додав експрем'єр.

Також він наголосив на важливості того, аби визначити, куди насправді належить Україна.

«Україна — більше не сателіт Москви, а вільна та незалежна суверенна демократична європейська нація. Це означає, що ми повинні мати сміливість і логіку, щоб дати українцям необхідні гарантії безпеки та оголосити найближчим часом дату вступу України до НАТО» , — зазначив Джонсон.

Політик вважає, що ці заходи переконають російського диктатора Володимира Путіна в тому, що «він зробив гігантську помилку і що він ніколи не підкорить український народ».