Війська РФ посилили натиск у Курській області: ЗСУ відбили понад 20 атак

Протягом минулої доби російські війська збільшили з 10 до 22 кількість атака у Курській області, де триває операція Сил оборони, загалом на фронті відбулося 143 бойових зіткнення.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 19 листопада, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.