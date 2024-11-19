У Тбілісі поліція розігнала протест опозиції проти результатів виборів

У грузинській столиці Тбілісі поліція зранку 19 листопада розігнала протестувальників, які зібрались на проспекті Мелікішвілі, протестуючи проти підсумків парламентських виборів, повідомляє Європейська правда.

До місця проведення акції стягнули велику кількість поліцейських, спецпризначенців та водометів.

За інформацією "Грузія Online", рано-вранці МВС виступило із заявою і закликало учасників та організаторів мітингу звільнити територію від штучних споруд, припинити демонстрації на проїжджій частині та протестувати в межах, встановлених законом.

Представники МВС на місці дали організаторам та учасникам мітингу 15 хвилин на розчищення проїжджої частини, після чого співробітники правоохоронних органів звільнили від штучних споруд.

Одну частину учасників мітингу вивели в бік проспекту Мелікішвілі, а іншу частину – у бік проспекту Чавчавадзе.

Як повідомляє Interpressnews з посиланням на дані грузинської опозиції, під час розгону акції на проспекті Мелікішвілі правоохоронці затримали кількох членів їхньої коаліції.

Крім того, від застосування перцевого спрею постраждав член політради партії "Ахалі" Ніка Квітатіані, якого доправили в клініку.

Адвокат Ека Кобесашвілі заявила, що загалом було затримано 11 осіб.

Напередодні представники грузинської опозиції зібрались на акцію біля будівлі національного університету у Тбілісі і оголосили, що мають намір провести там всю ніч.

Нагадаємо, суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протест проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Водночас президентка Саломе Зурабішвілі оголосила про намір оскаржити результати у Конституційному суді.