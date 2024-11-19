Експрезидент Єврокомісії пропонує "частковий вступ" України до ЄС як проміжний етап

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив з ідеєю "часткового членства" у ЄС для України, аргументуючи це тим, що їй доведеться пройти ще дуже багато трансформацій для повноцінного вступу у Євросоюз – якого Україна прагне якнайшвидше.﻿ Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це він сказав у коментарі dpa, повідомляє Європейська правда.

Жан-Клод Юнкер, який очолював Європейську комісію у 2014-2019 роках, запропонував ідею "часткового членства" України у ЄС – у форматі, що Україна братиме участь у частині внутрішніх процесів у Євросоюзі та зустрічах, але не матиме права голосу.

"Україна не зможе стати членом ЄС дуже швидко… В Україні ще багато невирішених проблем, від корупції до сфери верховенства права, з якими потрібно розібратися, перш ніж можна буде серйозно говорити про вступ України" , – зазначив Юнкер.

На його думку, для України такий формат "частково членства" став би сигналом про визнання європейськими партнерами її євроінтеграційної роботи.

Схожа заява пролунала від Юнкера рік тому - ексглава Єврокомісії заявив, що європейські партнери не мали б давати українцям "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу до ЄС, та що країна поки не готова до членства, зокрема, через "корупцію на всіх рівнях суспільства".

На його слова відреагувала чинна президентка Єврокомісії та офіційний Київ, а в уряді Угорщини тоді заявили, що погоджуються з оцінкою Юнкера, та запропонували надати Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Нагадаємо, у червні 2024 року Євросоюз офіційно дав старт переговорам про вступ з Україною і Молдовою, а у доповіді Єврокомісії щодо розширення восени 2024 року заявили про готовність відкрити перші переговорні кластери з Україною наступного року.