Польща пригрозила РФ закрити всі консульства за диверсії у Європі

Польща закриє всі консульства Російської Федерації (РФ) на території країни, якщо країна-окупант продовжить скоювати диверсії у Європі.﻿ Про це повідомляє The Guardian, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться (вчиняти диверсії у Європі, - ред.), ми закриємо решту" , - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції.

Дипломатичні відносини Польщі та Росії

Дипломатичні відносини між Польщею та Росією зазнали значного погіршення після початку масштабної російської агресії проти України у 2022 році. Польща стала одним із провідних союзників України, забезпечуючи її військовою, гуманітарною та політичною підтримкою. Це, поряд із іншими подіями, посилило напруженість у відносинах між Варшавою та Москвою.

У травні 2022 року Польща вислала кількох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності. Крім того, було розірвано значну кількість економічних і енергетичних угод із Росією.

Польща активно підтримує посилення санкційного тиску на Кремль та закликає до консолідованої реакції міжнародної спільноти. Водночас країна відкрито приймає українських біженців і всіляко сприяє підтримці Києва в боротьбі проти агресора.

В жовтні у Польщі 51-річний громадянин України зізнався у тому, що "російські служби наказали йому підпалити Вроцлав".